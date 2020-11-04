Во вторник, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы. По результатам голосования станет ясно, продолжит ли Дональд Трамп работу на посту президента или уступит кресло оппоненту Джо Байдену.

Отметим, что от итогов выборов зависит не только политика в США, но и во всем мире.

Итоги голосования в 29 штатах

На данный момент, согласно подсчетам CNN, победитель выборов определился уже в 25 штатах и округе Колумбия. Демократ Джо Байден с небольшим перевесом обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Байден получает 192 голоса в Коллегии выборщиков, Трамп - 108. Для победы нужно получить 270 мест.

Так, Байден должен одержать победу в Вермонте, Нью-Хемпшире, Нью-Йорке, Массачуссетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Колорадо, Нью-Мексико, Иллинойсе, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии и округе Колумбия.

Трамп побеждает в Западной Вирджинии, Южной Каролине, Индиане, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Арканзасе, Луизиане, Миссури, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Вайоминге и Юте.

Итоге голосования в ряде колеблющихся штатов, определяющих для итогов выборов, пока неизвестны. В большинстве из них лидирует действующий президент, однако после подсчета всех присланных по почте бюллетеней ситуация может измениться в сторону его оппонента.

Кто лидировал в рейтингах перед выборами

Первые строчки всех национальных рейтингов занимал кандидат от демократов Джо Байден. На разных этапах избирательной кампании его позиции колебались, но он стабильно сохранял свое преимущество над оппонентом Дональдом Трампом.

Согласно данным опроса CNN за 26 октября, Джо Байдена поддерживало 54% американцев, а Дональда Трампа 42%. Сходные данные рейтинга опубликовал Reuters/Ipsos - 52% у Байдена против 45% у Трампа. Немного меньший разрыв между кандидатами в рейтинге Emerson - представитель демократов имел 50% поддержки, а республиканцев - 45%.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден обещает помочь Украине завершить конфликт на Донбассе.