В среду, 4 ноября, в ходе подсчета голосов на президентских выборах в США, штаб Джо Байдена заявил, что готов через суд добиваться правильного подсчета голосов. У Байдена обвинили Дональда Трампа в желании помешать обработке всех избирательных бюллетеней. Об этом заявила представитель штаба Байдена О’Мэлли Диллон, передает Reuters.

Она назвала возмутительным заявление Трампа о попытке фальсификаций на выборах при подсчете голосов.

"Заявление президента сегодня вечером о попытке прекратить подсчет должным образом бюллетени было возмутительным, беспрецедентным и неверным. Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала Диллон.

В штабе отметили, что готовы также отстаивать право на надлежащий подсчет голосов, если Трамп обратится в суд.

Ранее Трамп объявил о победе.