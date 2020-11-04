Штаб Байдена готов обращаться в суд [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, в ходе подсчета голосов на президентских выборах в США, штаб Джо Байдена заявил, что готов через суд добиваться правильного подсчета голосов. У Байдена обвинили Дональда Трампа в желании помешать обработке всех избирательных бюллетеней. Об этом заявила представитель штаба Байдена О’Мэлли Диллон, передает Reuters.
Она назвала возмутительным заявление Трампа о попытке фальсификаций на выборах при подсчете голосов.
"Заявление президента сегодня вечером о попытке прекратить подсчет должным образом бюллетени было возмутительным, беспрецедентным и неверным. Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала Диллон.
В штабе отметили, что готовы также отстаивать право на надлежащий подсчет голосов, если Трамп обратится в суд.
Ранее Трамп объявил о победе.
по теме
Действующий президент считает себя победителем, хотя подсчет голосов продолжается
Правоохранители уже задержали троих демонстрантов
От итогов выборов зависит не только политика в США, но и во всем мире
Действующий президент США Дональд Трамп обогнал своего конкурента по результатам опроса
В штабе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа недовольны новыми правилами