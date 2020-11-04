В среду, 4 ноября, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о результатах выборов в США. Действующий президент считает себя победителем, хотя подсчет голосов продолжается.

По словам президента, он обратится в Верховный суд США, чтобы "остановить голосование".

"Мы готовились к большому празднику. Мы выигрывали все. И внезапно все было отменено", - сказал Трамп. Также американский президент многократно обвинил оппонентов в попытках сфальсифицировать голосование.

Трамп настаивал на том, что он уже одержал победу в ряде штатов, где продолжается подсчет голосов, в первую очередь, присланных по почте.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.