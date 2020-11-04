У Молдові Ігор Додон викликав свою опонентку на дебати

Боротьба за крісло президента триває в Молдові. Чинний глава держави Ігор Додон перед другим туром виборів викликав свою опонентку Майю Санду на дебати. За словами проросійського кандидата, лише він може забезпечити проведення необхідних реформ, а його суперниця не готова до розв'язання проблем країни.

Майя Санду, яка обійшла Додона в першому турі та відома своїми проєвропейськими поглядами, на закиди наразі не відреагувала. Другий тур виборів президента Молдови заплановано на 15 листопада.