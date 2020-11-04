У Молдові Ігор Додон викликав свою опонентку на дебати [ Редактировать ]
Боротьба за крісло президента триває в Молдові. Чинний глава держави Ігор Додон перед другим туром виборів викликав свою опонентку Майю Санду на дебати. За словами проросійського кандидата, лише він може забезпечити проведення необхідних реформ, а його суперниця не готова до розв'язання проблем країни.
Майя Санду, яка обійшла Додона в першому турі та відома своїми проєвропейськими поглядами, на закиди наразі не відреагувала. Другий тур виборів президента Молдови заплановано на 15 листопада.
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