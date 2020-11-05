В Україні розгортають додаткові місця у лікарнях - Степанов [ Редактировать ]
Більш як дев'яти з половиною тисяч нових випадків захворювання на коронавірус в Україні - за добу. Померли від ускладнень 199 пацієнтів. Найгірша ситуація у Києві, а також у Харківській, Донецькій, Одеській та Хмельницькій областях. Тому МОЗ продовжує розгортати додаткові ліжко-місця.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На початку епідемії у нас було порядка 3 500 тисяч ліжок з підведеним киснем. На початок вересня це було 8 800, а на вчорашній день - це вже 18 000. Ми повинні цю кількість довести протягом одного місяця до не менше ніж 40 000 ліжок з киснем.
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