Більш як дев'яти з половиною тисяч нових випадків захворювання на коронавірус в Україні - за добу. Померли від ускладнень 199 пацієнтів. Найгірша ситуація у Києві, а також у Харківській, Донецькій, Одеській та Хмельницькій областях. Тому МОЗ продовжує розгортати додаткові ліжко-місця.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: