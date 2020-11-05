Теперь на его родине начались возмущенные протесты с призывами расследовать личную жизнь скандального правителя.
В то же время Pattaya People отмечает, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас "следит за поведением тайского короля". Также по словам главы МВД, если Вачиралонгкорн будет принимать решения о судьбе своей страны из резиденции в Баварии, его "ждут последствия".
Мы ясно дали понять, что политика в отношении Таиланда не должна проводиться с немецкой земли. Если в нашей стране есть гости, которые ведут свой государственный бизнес с нашей земли, мы всегда противодействуем этому.
Также обсуждается вопрос повторного блокирования торговли с Таиландом до возвращения короля на родину и выполнения условий по прекращению блокирования демократических процессов в стране.