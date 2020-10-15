Королева Елизавета впервые за семь месяцев появилась на публике (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние семь месяцев приняла участие в официальном публичном мероприятии. Об этом сообщает Twitter-акаунт королевской семьи.
94-летняя Елизавета в сопровождении внука принца Уильяма приняла участие в открытии Центра энергетического анализа - лаборатории по научным исследованиям и оборонным технологиям возле городка Солсбери, который прославился в 2018 году после покушения на Скрипалей с помощью "Новичка".
Специалисты Центра будут заниматься исследованиями и анализом для защиты Великобритании от террористических и криминальных угроз, связанных со взрывчатыми веществами и химическим оружием.
Королева и принц ознакомились с оружием и тактикой, используемыми в контрразведке. А также пообщались с персоналом, в том числе с теми сотрудниками, которые принимали участие в идентификации "Новичка". Члены королевской семьи также встретились с экспертами, разрабатывающими вакцину против COVID-19.
94-летняя королева была без защитной маски. К ней подпускали лишь тех людей, которые предварительно сдали тесты на коронавирус.
Елизавета прилетела на вертолете из Виндзорского замка, а Уильям приехал на машине.
Последний раз герцог Кембриджский, который недавно принимал в Букингемском дворце президента Украины Зеленского с супругой, сопровождал свою бабушку на официальном мероприятии в 2017 году.
Принц Уильям является вторым в очереди на британский престол после своего отца, принца Чарльза.
Ранее сообщалось, что Елизавета II вызвала принца Гарри для "серьезного разговора".
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