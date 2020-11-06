Украина потеряла триллион долларов ВВП - Шмыгаль [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.
Причиной этому стал не реализованный потенциал.
Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление/
Напомним, ранее в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Нацбанка сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза.
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