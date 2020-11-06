Иногда мы мимолетно замечаем на часах одинаковые числа. А задумывались ли вы, что это может быть каким-то знаком. В нумерологии таким "совпадениям" придают особенное значение. Об этом пишет pearative.ru.

Ангельская нумерология - учение, полагающее, что в окружающие человека цифры влияют на его жизнь и служат инструментом для взаимодействия между Высшими силами и миром людей. С ее помощью можно расшифровать значения цифр на циферблате часов, номерах автомобилей, документов. Обратить внимание стоит на виды комбинаций и значение времени на часах.

Условно можно выделить 5 видов комбинаций в нумерологии часов:

Зеркальные - вторая половина числа зеркально повторяет первую. Например, на часах отображается 15.51 или 20.02.

Двойные - если на часах отображается значение 08.08 или 17.17.

Тройные - 3 одинаковых цифры подряд. 2.22 или 5.55, например.

Счастливые - все цифры одинаковые.

Красивые -12.34 или 01.23, например.

Зеркальные числа

01.10 и 10.01 - Все желания и помыслы начнут исполняться в ближайшие дни. Рекомендуется думать о них только в положительном ключе. Не стоит бояться проблем, которые могут возникнуть при их исполнении - ангел-хранитель поможет преодолеть их, если обратиться к нему с молитвой.

02.20 и 20.02 - В жизни все складывается удачно и так будет продолжаться на протяжении 2-3 месяцев. Для продления эффекта стоит обратиться к Богу с благодарственной молитвой или заняться медитацией.

03.30 - Высшие силы полностью поддержат любые начинания и стремления.

04.40 - Ангел-хранитель слышит желания подопечного и помогает его исполнить, защищая от негатива и одаривая любовью.

05.50 - Грядущие перемены будут сложными, но приведут к лучшему варианту жизни. Чтобы пройти через них без потрясений, стоит заручиться поддержкой ангела с помощью молитвы.

12.21 и 21.12 - Не стоит расстраиваться и думать о плохом, если все в жизни идет наперекосяк. Потому что ангел-хранитель в этот момент делает все возможное, чтобы вернуть дела в прежнее русло и улучшить общее самочувствие.

13.31 - Слишком много мыслей о материальном мире, что приводит к грусти и разочарованию. Стоит уделять больше времени совершенствованию разума и души - изучать философию, читать религиозные книги, заняться восточными духовными практиками. Это поможет по-новому взглянуть на окружающий мир и подарит хорошее настроение.

14.41 - Интуиция важна, как никогда, прежде. Она поможет сохранить оптимизм в текущей ситуации и позволит справиться без серьезных потерь материальных ресурсов и духовных сил.

15.51 - В данный момент окружающий мир кардинально меняется. Сохранение оптимистичного взгляда на жизнь поможет его пережить и получить результат от ранее загаданных желаний.

23.32 - Ответ на молитвы проявится в течение следующих 3-4 дней, если при начале любого дела приговаривать "С верой возможно все".

Одинаковые числа

01.01 - Оптимизм - единственно верная стратегия в сложившейся жизненной ситуации, а ангел-хранитель помогает преодолеть ее без тяжелых потерь.

02.02 - Дела идут успешно потому, что ангел незаметно устраняет возникающие проблемы, подпитываясь оптимизмом и верой подопечного. Не стоит расстраиваться из-за мелочей и лишать его источника энергии.

03.03 - Ангел не справляется со своими обязанностями и просит помощи у Бога, из-за чего жизненные проблемы решаются быстрее.

04.04 - Можно загадать желание, не связанное с материальными ценностями и ангел исполнит его через 1-2 недели.

05.05 - В скором времени начнутся перемены в жизни, требующие активного вмешательства. В результате изменений улучшится материальное положение, но пострадает ментальное здоровье. Рекомендуется заранее найти хорошего психотерапевта.

06.06 - Нет смысла тревожиться о деньгах и прочих ценностях - с ними ничего не случится в ближайшее время.

07.07 - Выбранный жизненный путь или принятое решение верны и в обозримом будущем принесут счастье и подарят возможности для дальнейшего духовного и материального роста.

08.08 - В ближайшие дни появятся неисчерпаемые источники ресурсов (время, деньги, идеи) необходимые для исполнения желаний или для достижения цели.

09.09 - Если на часах было замечено это значение, следует начать усердно работать прямо сейчас, так как усилия, приложенные в следующие 2 дня, окупятся десятикратно!

10.10 - Текущая жизненная ситуация, какой бы тяжелой и печальной она не была, приведет к прогрессу во взаимоотношениях с людьми и повышению по службе.

12.12 - В течение следующих нескольких недель нужно сохранять оптимизм, так как это необходимо для преодоления испытаний, которые появятся в это время.

13.13 - Ангел-хранитель находится рядом и оберегает своего подопечного от мелких неприятностей.

14.14 - Это значение на часах означает, что на протяжении месяца ангел будет помогать в достижении целей и оберегать от опасностей.

15.15 - Позитивный настрой и оптимизм во время происходящих сейчас перемен помогут пережить их с наименьшими потерями.

16.16 - Мысль - первый шаг к изменению окружающей реальности. Поэтому важно следить за содержанием размышлений и фантазий.

17.17 - Этим значением на циферблате часов ангел-хранитель восхищен действиями и решениями подопечного, его оптимизмом и уверенностью в себе. В последующие дни проработка психологических проблем с помощью аффримаций будет наиболее эффективна.

18.18 - Нужно перестать переживать о вещах, на которые невозможно повлиять и тех, что прямо не влияют на жизнь. Отказ от этой привычки откроет новые способы получения денег и прочих материальных ценностей.

19.19 - Если при взгляде на часы часто встречается это значение, то ангел пытается приободрить, как бы говоря: "Пока руки, ноги целы, голова работает, то достижение мечты или заветной цели - вопрос времени и количества приложенных усилий".

20.20 - Связь с Богом или ангелом-хранителем стала слабой - ее можно восстановить молитвой или попросив помощи у них помощи в делах.

21.21 - Ангел-хранитель сообщает о том, что оптимистичный настрой - не пустое самоубеждение, а основанное на знаниях, опыте и навыках мнение об окружающем мире.

23.23 - Позитивный настрой принесет в ближайшее время наилучший результат в основном занятии или взаимоотношениях.

Смотрите также гороскоп удачи на ноябрь для всех знаков зодиака.