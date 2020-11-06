11,5 тонн кокаина были спрятаны в 5 грузовых контейнерах с металлоломом Источник: РИА Новости

В порту Антверпена (Бельгия) нашли 11,5 тонн кокаина в 5 грузовых контейнерах с металлоломом. Это крупнейшая в мире партия наркотиков, ее примерная стоимость - 450 млн евро. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кокаин направлялся из Гайаны, страны в Латинской Америке, в Нидерланды. Полиции удалось вовремя выйти на след преступной группировки, транспортировавшей наркотик и перехватить его.

По этому делу арестованы два человека, в том числе бывший полицейский, обвиняемый ранее по аналогичному делу о контрабанде наркотиков.

Задержанный также является подозреваемым по делу об отмывании денег через еврейскую общину: по предварительным данным, члены диаспоры легализовали в Европе до 9 млн евро для латиноамериканских картелей.

В последние годы поток наркотрафика через Антверпен заметно увеличился. За три года в порту конфисковали запрещенных веществ примерно на 3,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что одесские пограничники перехватили 120 килограмм кокаина.