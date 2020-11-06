Майже 10 тисяч інфікувань щодобово - і це в нас у країні вже не сенсація. Урядовці відкрито обговорюють перспективу і 15, і 20 тисяч випадків Ковіду за день. Єдине, що трохи заспокоює, - це кількість тих, хто одужав. Приміром, за вчора - майже 11 тисяч людей.

Непогано, але треба більше. Бо коли ми говоримо про число тестів на добу, ми ж розуміємо це лише ті, хто взагалі зробив тест. Тож правдиву ковідну картину в Україні можна уявити лише приблизно. Можливо, і в нас уже треба запроваджувати жорсткий карантин, як це роблять інші країни Європи.

Чи наважаться на це урядовці? Та які обмеження вже пропонують? І чи врятує нас урядове ноу-хау "карантин вихідного дня"?

"Весняний" карантин - як репетиція?

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар:

Це своєрідний локдаун. Тільки м'якший.

Кількість інфікованих зростає в геометричній прогресії. Замість "весняних сотень" - "осінні тисячі".

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Ми зараз з вами підсуваємося до критичної цифри.

Але яка цифра стане критичною? 10, 15 чи 20 тисяч хворих на добу?

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар:

Більшість країн Європи іде саме за таким сценарієм.

І невже цей сценарій - тотальний локдаун?

Вероніка, жителька Києва:

Я не смогу добраться до тех точек, которые мне нужны.

Це - перший і найголовніший страх українців. "Чи будуть знову зупиняти транспорт?" У кожного регіону своя "рушійна сила" перевезень. Столиця, приміром, залежить від метро.

Ольга, жителька Києва:

Це самий важливий транспорт у Києві. І дуже важко добиратися без метро.

40 тисяч пасажирів за добу. А ще - з десяток маршруток, кілька автобусів і трамвай.

Станція метро "Позняки" обслуговує найбільший спальний район Києва. Загалом тут 400 тисяч жителів - це майже все населення Вінниці.

І більшість мешканців на роботу добирається саме підземкою. Тому на початку карантину люди просто не могли звідси виїхати, бо метро було зачинене. Ось цей перехід, приміром, мав ось такий вигляд: пустий перехід, табло метро не працює через карантин.

І поки метро було на гальмах...

Анна Мочан, лікар-епідеміолог:

У нас їздили переповнені абсолютно переповнений наземний громадський транспорт. Громадський транспорт має бути заповнений лише на 50 відсотків. Але ж! Знову ж таки, зранку ми бачимо переповнені маршрутки. І тому, якщо в нас немає ніякого контролю за цими заходами.

Віткор Ляшко, головний державний санітарний лікар:

Ми це розуміємо. Але тут розглядаємо питання громадського транспорту з двох складових: закриття громадського транспорту - це суттєвий вплив на роботу економіки.

Та й взагалі на роботу країни. Тож говорити про повну зупинку транспорту - зарано. Але чи буде міжрегіональне сполучення - питання. Бо вже зараз рух поїздів обмежили. Це - вокзал "червоного" Ужгорода. Зійти на перон пасажири поки що... не можуть.

Сказали, что вообще с Мукачево только отправляется. В следующий раз, если будем ехать назад, то... Туда только прибывает, а загружается с Мукачево.

У які ще міста не їздитимуть поїзди, наразі невідомо. Усе залежить від кількості інфікованих. Тож якою має бути цифра щоденної статистики, аби в країні оголосили повний локдаун?

Володимир Зеленський, Президент України:

Сьогодні при 15 тисяч ми можемо ввести локдаун.

Раніше в МОЗ критичними називали 9 тисяч хворих щодоби. Зараз маємо майже 10 тисяч.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження при тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень.

Тож поки, кажуть в уряді, "буде не жорстко". Насамперед для батьків. Бо навіть у червоних зонах...

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Дозволили працювати дитячим садочкам. Дозволили працювати школам до 4 класу, після 4 - на дистанційне.

А от щодо культурно-розважальних закладів... будуть обмеження.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Ми хочемо, щоб не працювали громадські заходи. Зараз. На всіх рівнях небезпеки. Червона-жотва-помаранчева. Ми хочемо рекомендувати запровадити годину для літніх людей.

Тобто спеціально відведений час, коли скуповуватися в магазинах та аптеках будуть літні люди. Все - аби зменшити ризик їхнього інфікування. Ще один варіант обмежень - комендантська година. Але для її запровадження потрібен режим надзвичайного стану. А це доволі складна процедура - необхідне й розпорядження президента, й погодження Радбезу, й згода депутатів. Тож поки пропонують "карантин вихідного дня".

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

З п'ятниці з 7 години, наприклад, до понеділка 7 години - щоб не функціонували фудкорти, розважальні майданчики в торгово-розважальних центрах і не працювали заклади громадського харчування.

Це одна з категорій карантинного ризику - сфера послуг. Історію цього салону краси ми розповідали ще у травні. Коли після двомісячної перерви перукарням знову дозволили працювати. Та чи витримають вони ще один локдаун? Навіть такої "лайт версії" - по вихідних?

Артур Олександров, перукар:

Я думаю, що другого разу ми не витримаємо. І багато салонів у Києві теж, мені здається, не витримають.

Бо клієнтів під час пандемії поменшало. А якщо подібні заклади закриють на вихідні - й поготів. Грошей не буде ні на зарплату, ні на оренду.

Артур Олександров, перукар:

Мене ніхто не звільняв від податків. Ніхто не казав, що можна не платити щось, а навпаки - оренду підвищили за останній час.

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу

В любому випадку бізнес буде потерпати. Найкращий резерв, який є сьогодні в уряді - це переглянути податкову політику в сторону її зменшення. Дати канікули. Дати пониження податків, дати якісь пільгові умови.

Та поки що нічого з цього немає. Тож українські підприємці періодично виходять на акції протесту!

Ми хочемо працювати! Хочемо мати роботу!

А це - Польща. Країна теж протестує проти локдауну. Мітингарі влаштували імпровізований похорон малого та середнього бізнесу. Бо зараз у Польщі - зачинене все: окрім магазинів, аптек і транспорту. Схожа ситуація і в інших європейських країнах. Хоча бізнес там підтримують, на відміну від України - і пільгами, і компенсаціями.

Українка Наталія Попович з Праги, розповідає, яке воно, європейське "обмежене" життя.

Наталія Попович, жителька Праги:

Заборонено без поважної причини навіть містом пройтися. А після 9 години вечора патрулює поліція. Маски обов'язкові і в приміщені і на вулиці. Жителі Праги дотримуються вимог, тому до штрафів майже не доходить.

До речі, про штрафи. Тепер українців без масок штрафуватимуть на місці. За це сьогодні проголосували депутати. З'явився без маски у приміщенні чи транспорті - будь ласкавий - викладай від 170 до 255 гривень. Каратимуть за відсутність засобів індивідуального захисту й підприємців.

Масковий режим, штрафи та обмеження - це вже невідворотна карантинна реальність всього світу. І локдаун в Україні, нехай і не тотальний, а точковий - лише питання часу. І докази цьому - щоденні коронавірусні цифри та кольори на карантинній карті. Від понеділка вся Україна стане "червоно-помаранчевою". А "жовті" та "зелені" зони - зникнуть.