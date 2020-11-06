В п’ятницю ввечері, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про новий карантин, який буде запроваджений вже дуже скоро.

"Я завжди говорив, що ми не можемо запровадити повний локдаун в країні, навіть на 3-4 тижні. Ми розуміємо, в якому економічному стані ми знаходимось, і не можемо дозволити, щоб люди опинились просто на вулиці без роботи. Саме тому є та пропозиція, яку ми підготували - запровадити такий жорсткий карантин виключно на вихідні дні, коли залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС і критична інфраструктура. Те, що стосується робочого тижня, там є певні обмеження, які будуть більше жорсткі, аніж сьогодні. Але так, щоб працювали всі галузі без виключення", - пояснив міністр.

"Зараз ми погоджуємо проект-постанову, який ми підготували. Думаю, що вона буде прийнята на наступному тижні. В нас є один із показників - це кількість позитивних тестів. Це теж впливає і показує швидкість розповсюдження хвороби. Я не виключаю, що це ми можемо запровадити вже на наступних вихідних", - сказав Степанов.

Також міністр розповів, чи буде запроваджений такий карантин по всій країні.

"Виходячи з тих показників, які є - в нас вже 198 адміністративних одиниць знаходяться на червоному рівні небезпеки. Такі критерії і такі обмеження треба запроваджувати", - додав голова МОЗу.

Степанов назвав точку медичного колапсу в Україні і чи може він настати найближчим часом.

"Я хочу подякувати депутатам за підтримку урядового законопроекту щодо запровадження у тому числі штрафів, тому що зараз нам це дуже необхідно. Якщо будуть виконуватись всі ті правила, і буде запровадження карантину "вихідного дня", ми взмозі будемо зупинити рівень розповсюдження хвороби, "збити цю хвилю". Мені здається, що ми можемо не дійти до 20 тисяч", - додав він.