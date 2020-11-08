Сервис "OLX Недвижимость" провел опрос киевлян, в котором попытался определить самый комфортный для проживания район Киева, а также узнать достоинства и недостатки различных районов от их жителей. В результате самым комфортным для проживания районом стал Шевченковский, хотя в прошлом году он занимал только восьмую позицию. Пишет "ITC.UA"

В Дарницком районе нравится жить молодежи, а возле Оболони предлагают построить аэропорт.

Полный рейтинг районов Киева по 5-балльной шкале выглядит следующим образом:

Шевченковский – 3,38

Оболонский – 3,28

Днепровский – 3,271

Дарницкий – 3,269

Деснянский – 3,26

Соломенский – 3,23

Печерский – 3,19

Голосеевский – 3,15

Святошинский – 3,083

Подольский – 3,08

На вопрос о том, что нужно сделать в их районе для ощущения полной безопасности, киевляне практически единогласно ответили, что улицы и дворы должны освещаться лучше, службы быстрого реагирования – работать оперативнее, а полицейских патрулей и камер видеонаблюдения нужно больше.

Статус самого безопасного района получил Шевченковский – 3,29 балла из 5, для ощущения большей безопасности тут советуют "перестать тревожиться".

В Соломенском районе предлагают ходить с охраной и верить в порядочность людей, его оценили в 3,07 балла.

Жители Подола для дополнительной безопасности предпочитают носить с собой газовый баллончик – 3,05.

Чтобы чувствовать себя комфортнее в Святошинском районе, жители рекомендуют "ощущать себя в безопасности эмоционально" или набраться опыта – "прожить долгое время в этом районе" – 2,9 балла.

Опаснее всего, по мнению киевлян, в Деснянском, он получил наименьшую оценку по этому критерию – 2,86.

Чтобы город стал опрятнее, по их мнению, стоит меньше мусорить и в целом быть осознаннее, а отходы – сортировать.

Самым чистым районом, по результатам опроса стал Деснянский, набрав максимальные 3,29 балла из 5.

Второе и третье места заняли Шевченковский и Дарницкий – 3,14 и 3,11 балла соответственно, при этом в первом хотят, чтобы у коммунальных предприятий появились конкуренты, а во втором просят решить вопрос с модернизацией Бортнической станции аэрации и фильтров на мусоросжигательном заводе.

Жители Соломенского района еще больше обеспокоены вопросами чистоты и предлагают давать дворникам жилье бесплатно.

Печерск оказался местом, где, по оценкам местных, сильно заметна нехватка сортировочных мусорных баков. По чистоте он на предпоследнем месте – 2,86 балла.

Что киевляне изменили бы в своем районе для максимально комфортной жизни?

Жители Дарницкого, Соломенского, Оболони и Подола отвечают, что хотят больше зеленых зон. Примерно в половине районов, по мнению местных, стоит построить больше спортивных и детских площадок. Вопрос культурного досуга также открыт, ведь много где в столице таких мест не хватает.

Самым инфраструктурно развитым считают Шевченковский район – 3,88 балла из 5.

На втором месте по качеству инфраструктуры – Днепровский, 3,86 балла. Для максимально комфортной жизни тут предлагают создать искусственную волну для серфинга, а также вместо советских многоэтажек построить экодомики. Желания жителей Печерска реализовать проще – "чтобы был магазин АТБ, а не только Новус". К слову, Печерский и Дарницкий районы жители оценили одинаково – в 3,8 балла.

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