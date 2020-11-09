Карантин "выходного дня" будет жестким: раскрыты детали [ Редактировать ]
Так как коронавирус в Украине продолжает свирепствовать, власти вынуждены вводить жесткие ограничительные меры. Так, украинцев ждут строгие правила карантина "выходного дня". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Что будет запрещено?
- С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.
Напомним, в Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина.
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