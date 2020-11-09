Так как коронавирус в Украине продолжает свирепствовать, власти вынуждены вводить жесткие ограничительные меры. Так, украинцев ждут строгие правила карантина "выходного дня". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Что будет запрещено?

С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.

Напомним, в Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина.