Окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов. Об этом сообщает "Слуга народа", передает "УНН".

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представляем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в "Слуге народа" заявили, что анкеты с "опросом Зеленского" не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на "сенсационных" фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть именно лишние бланки.

"О якобы уничтоженных анкетах по опросу "5 вопросов от президента". Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на „сенсационных“ фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд не признал опрос Зеленского незаконной агитацией.