Когда будут известны результаты "опроса Зеленского" [ Редактировать ]
Окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов. Об этом сообщает "Слуга народа", передает "УНН".
"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представляем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в "Слуге народа" заявили, что анкеты с "опросом Зеленского" не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на "сенсационных" фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть именно лишние бланки.
"О якобы уничтоженных анкетах по опросу "5 вопросов от президента". Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на „сенсационных“ фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса", - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд не признал опрос Зеленского незаконной агитацией.
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