Исчезновение Кернеса: полиция Харькова открыла дело [ Редактировать ]
Фото: Геннадий Кернес / 24tv.ua
Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций.
Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.
Заявитель отметил, что с Кернесом отсутствует связь и неизвестно его местонахождение.
По поданному заявлению следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "безвести пропавший".