Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций.

Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

Заявитель отметил, что с Кернесом отсутствует связь и неизвестно его местонахождение.

По поданному заявлению следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "безвести пропавший".

Ранее Геннадий Кернес победил на выборах мэра Харькова.