Геннадий Кернес победил на выборах мэра Харькова [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила победителя выборов мэра Харькова. Городским головой вновь был избран Геннадий Кернес. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Харьковского городского совета.
Признать избранным Харьковским городским головой: Кернес Геннадий Адольфович, беспартийный, выдвинут политической партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.
Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.
по теме
Зупинити фальсифікації під час міських виборів у Харкові активісти намагаються вже тиждень - одразу після голосування позбирали всі дані про порушення і пішли до суду
Затримки з поставками медикаментів - як рятуються хворі і скільки їм це коштує?
Мужчина, который пострадал от взрыва на газораспределительной станции под Харьковом умер
Якщо по кожній дільниці не вистачатиме 5-6 бюлетенів, то враховуючи загальну кількість дільниць набіжить велика кількість сфальсифікованих голосів
У містян є питання: чи зможе міський голова прийняти присягу й керувати містом, бо під час передвиборчої кампанії його ніхто не бачив, оскільки вже більше місяця Геннадій Кернес знаходиться на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте"