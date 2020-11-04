В среду, 4 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила победителя выборов мэра Харькова. Городским головой вновь был избран Геннадий Кернес. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

Признать избранным Харьковским городским головой: Кернес Геннадий Адольфович, беспартийный, выдвинут политической партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.

Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.