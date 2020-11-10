В Верховной Раде Украины уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.

Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый - разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти путем импортозамещения", - заявил он.

Ранее у Зеленского сделали заявление о легализации медицинского каннабиса.