Влада Гонконгу позбавила повноважень чотирьох опозиційних депутатів парламенту. Офіційна причина - непатріотизм. Критерії місцева влада визначає сама, таке право їм дає закон, який напередоні ухвалили в Пекіні.

Опозиція Гонконгу підтримує продемократичні протести в регіоні - проти посилення контролю з боку материкового Китаю. Попри акції непокори місцева адміністрація таки пішла на поступки Пекіну.

Крім того, китайський парламент прийняв закон про національну безпеку, спрямований на придушення протестів.