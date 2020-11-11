Депутатів з Гонконгу позбавили мандату через непатріотизм [ Редактировать ]
Влада Гонконгу позбавила повноважень чотирьох опозиційних депутатів парламенту. Офіційна причина - непатріотизм. Критерії місцева влада визначає сама, таке право їм дає закон, який напередоні ухвалили в Пекіні.
Опозиція Гонконгу підтримує продемократичні протести в регіоні - проти посилення контролю з боку материкового Китаю. Попри акції непокори місцева адміністрація таки пішла на поступки Пекіну.
Крім того, китайський парламент прийняв закон про національну безпеку, спрямований на придушення протестів.
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Депутат написал заявление о сложении депутатского мандата
Чому депутати не прийняли жодного рішення, хто вже лякає главу держави імпічментом і як довго це буде продовжуватись,?
Депутати нарешті проголосували за бюджет у першому читанні - та зробили це так, ніби просто не хотіли "валити проект" саме зараз