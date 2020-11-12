Карантин выходного дня: в Минздраве сделали новое заявление [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.
Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.
Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных.
В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.
Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана.
Ранее мы писали о том, что в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.
по теме
С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня
В среду, 11 ноября, мэр Львова Андрей Садовой во время митинга предпринимателей у здания Львовской ОГА пообещал не вводить в городе карантин выходного дня
В среду, 11 ноября, появилась информация о том, что карантин в Украине продлится еще долго
Карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне
Так как коронавирус в Украине продолжает свирепствовать, власти вынуждены вводить жесткие ограничительные меры