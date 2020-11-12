В четверг, 12 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.

Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.

Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных.

В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.

Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана.

Ранее мы писали о том, что в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.