Будут ли работать парикмахерские / Фото: Pexels

С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. Теперь еженедельно в субботу и воскресенье будут закрыты многие заведения.

Парикмахерские и салоны красоты не стали исключением.

Пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.

Во время карантина выходного дня будут закрыты:

Заведения общественного питания, купить еду можно будет только на вынос;

Строительные магазины и магазины потребительских товаров;

Торгово-развлекательные центры;

Спортзалы, фитнес-центры и бассейны;

Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;

Также запрещены массовые мероприятия.

Работать будут:

Супермаркеты и продуктовые магазины;

Аптеки и ветеринарные аптеки;

Общественный транспорт;

Автозаправочные станции;

Банки;

Разрешено гулять в парках.

Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.