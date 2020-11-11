Карантин выходного дня: будут ли работать парикмахерские и салоны красоты [ Редактировать ]
С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. Теперь еженедельно в субботу и воскресенье будут закрыты многие заведения.
Парикмахерские и салоны красоты не стали исключением.
Пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.
Во время карантина выходного дня будут закрыты:
- Заведения общественного питания, купить еду можно будет только на вынос;
- Строительные магазины и магазины потребительских товаров;
- Торгово-развлекательные центры;
- Спортзалы, фитнес-центры и бассейны;
- Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;
- Также запрещены массовые мероприятия.
Работать будут:
- Супермаркеты и продуктовые магазины;
- Аптеки и ветеринарные аптеки;
- Общественный транспорт;
- Автозаправочные станции;
- Банки;
- Разрешено гулять в парках.
Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.
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