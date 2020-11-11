Общий карантин без зон: в Украине изменили правила [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Так, в старне решили отказаться от деления на зоны и вернуть общий карантин. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов.
Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины.
- Предлагается по всей стране запретить проведение массовых культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. Либо организаторы должны обеспечить участникам соблюдение физической дистанции не менее полутора метров.
- Проведение матчей разрешается без зрителей и при условии осуществления ежедневного контроля состояния здоровья участников таких спортивных мероприятий.
- Запрещена деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест.
- Запрещается и деятельность музеев, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.
- Также запрещаются перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
- Полностью запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и развлекательных заведений, деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных. Не разрешена и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга.
- Запрещается работа общепитов после 22 до 7:00, кроме адресной доставки и заказ на вынос.
Кроме того, Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.
Поскольку наибольшая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает в возрастную группу 60+.
Ранее мы писали, что предприниматели и рестораторы вышли на митинг с лозунгом "Нет" карантину выходного дня".
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