Київ стрімко втрачає своє минуле. Останньому жителю історичної садиби Мурашка, що у самому серці столиці, відключили усі комунікації. Усіх мешканців аварійного будинку вже давно виселили, а ось останній, Олександр Глухов, попри нестерпні умови, змінювати місце прописки вкотре відмовився. Всі сторони конфлікту вислухав Тарас Пилипець.

Садиба відомого українського художника Олександра Мурашка розташована всього за сто метрів від Майдану Незалежності. Такий вигляд будинок мав майже сто років тому, а нині про колишню красу нагадує лише ось ця табличка. У 90-их міська влада вирішила реконструювати історичні будівлі в середмісті.

Тоді виселили більшість жителів садиби. Нині в цих руїнах мешкають лише Олександр Глухов із дружиною. Переїжджати відмовляються. Побоюються, що будівлю хочуть зруйнувати і на її місці звести щось елітне. Опалення тут немає вже понад 13 років. А нещодавно відключили ще воду й газ.

Ну це, бачите ось, друзі мені допомагають, привезли воду, тому що воду відключили. Ну це ось плитка треба їсти готуватись на чомусь. І тоді я швидше буду погоджуватись на всякі варіанти, які мені пропонують.

У столичній адміністрації переконують - будівля от-от завалиться.

Діана Попова, директорка департаменту культури КМДА:

Інститут будівельних конструкцій говорить, що конструкція щодня рухається і може скластися як картковий будиночок. Саме тому, ми розуміючи мережі газопостачання і водо постачання, розуміли, що це може бути трагедія. Ніяка реконструкція не передбачається, передбачається лише виключно на сьогоднішній день ми говоримо про проти аварійні консерваційні роботи, тому що пам'ятка на сьогодні знаходиться в гостро аварійному стані.

Єдиним мешканцям садиби запропонували нову квартиру. Але переїздити Олександр не хоче - мовляв, надто далеко до роботи. Він викладає в авіаційному університеті.

Олександр Глухов, мешканець садиби:

Дайте мені недалеко, тому що на старості років там будуть пробки, а машини в мене нема. І я до метро буду цілу годину ось так іти.

Діана Попова, директорка департаменту культури КМДА:

Спілкуючись з Глуховим, я розуміла, що він хоче центральну частину міста, місто не будує в центральній частині міста, воно робить найбільш центральніший район це Голосіївський і саме цю квартиру ми відібрали, щоб виділити пану Глухову.

Олександра не переконала навіть площа запропонованого житла - утричі більша за нинішню. Тож у КМДА зазначили, якщо Глухов не погодиться добровільно переїхати, виселятимуть через суд. У майбутньому садибу хочуть переобладнати під музей чи галерею. І при цьому не порушити автентичності споруди.