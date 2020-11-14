Президент Украины Владимир Зеленский, 14 ноября, записал видеообращение из больницы, где он проходит лечение от коронавируса, Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Донбасса по поводу прекращения войны.

Зеленский отметил, что Украина для украинцев из временно оккупированных территорий всегда открыта.

Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет вас во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы во всех смыслах этого слова

Также президент заверил, что государство делает все возможное для восстановления мира на Донбассе.

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. А иначе, как "оно", это назвать невозможно. Але я точно знаю, що война закончится и никакие КПВВ нам не будут нужны

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на нарушения карантина выходного дня и призвал мэров-нарушителей не "играть в добрых полицейских" и не позволять работу всех тех заведений, коротым запрещенно работать в выходные дни.

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