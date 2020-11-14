Президент Украины Владимир Зеленский, 14 ноября, отреагировал на нарушения карантина выходного дня и призвал мэров-нарушителей не "играть в добрых полицейских" и не позволять работу всех тех заведений, коротым запрещенно работать в выходные дни. Президент записал видеообращение из больницы, где он находится на личении от коронавируса.

Зеленский также отметил, что идя на такие шаги, мэры городов "думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом".

В некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев

Президент добавил, что только соблюдение карантинных ограничений поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна

Напомним, в Киеве оштрафовали первое кафе, которое продолжало работать в карантин выходного дня.