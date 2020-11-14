Максим Степанов заболел коронавирусом [ Редактировать ]
У главы Минздрава Максима Степанова, 14 ноября, обнаружили коронавирус. Об этом он завил в Facebook.
Степанов отметил, что сегодня он получил положительный тест.
Глава Минздрава отметил, что он уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно в привычном режиме.
Степанов призвал украинцев придерживаться всех карантинных мер.
Придерживайтесь карантинных правил, не посещайте места скопления людей и соблюдайте карантинные требования. Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
Ранее, Зеленский обратился к мэрам-нарушителям.
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