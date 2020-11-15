Голые девушки прогулялись возле Андреевской церкви в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве на смотровой площадке возле Андреевской церкви заметили двух обнаженных девушек. Видео выложил в сеть Telegram-канал Pavlovsky News.
Несмотря на холодную погоду, тела моделей прикрывали лишь шапочки и черные защитные маски. Мужчина-видеооператор снимал, как красавицы идут на фоне одной из главных достопримечательностей Киева, творения архитектора Растрелли.
Напомним, что Андреевская церковь официально отошла Константинополю в 2018 году. Так пятый президент Украины Петр Порошенко отблагодарил Константинопольский патриархат за получение Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
Вместе с тем творение архитектора Растрелли остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".
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