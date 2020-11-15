Обнаженные девушки гуляли и снимали видео у стен Андреевской церкви Источник: Facebook

В Киеве на смотровой площадке возле Андреевской церкви заметили двух обнаженных девушек. Видео выложил в сеть Telegram-канал Pavlovsky News.

Несмотря на холодную погоду, тела моделей прикрывали лишь шапочки и черные защитные маски. Мужчина-видеооператор снимал, как красавицы идут на фоне одной из главных достопримечательностей Киева, творения архитектора Растрелли.

Напомним, что Андреевская церковь официально отошла Константинополю в 2018 году. Так пятый президент Украины Петр Порошенко отблагодарил Константинопольский патриархат за получение Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Вместе с тем творение архитектора Растрелли остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".