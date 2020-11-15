Сенсаційна археологічна знахідка - на острові Хортиця. Виявлено поховання, якому дві з половиною тисячі років. Що саме знайшли і в чому унікальність - Сергій Бордюжа розкаже.

Наукова експедиція на Хортиці тривала два місяці. Що саме розкопують - історики тривалий час замовчували. І от зараз - нарешті - розкрили таємницю. Перед нами - поховання скіфського воїна.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Вперше з 92 року нам дала приклад не пограбованого скіфського поховання. Навіть рядових скіфів у давнину грабували.

Грабують могили і сьогодні, - кажуть у заповіднику. То ж поки сприяє погода, поспішають закінчити всі розкопки, які ведуть на глибині понад три метри.

Дмитро Никоненко, провідний науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Окрім цього є сподівання, що якісь знахідки на нас чекають ще попереду. Оскільки поховання ще повністю не досліджено.

Саме поховання - це величезна катакомба, вхід до якої був закладений важкими гранітними валунами - кажуть історики. Та й сам воїн - велетень, як для свого часу. Майже два метри зростом.

На тазових кістках можна помітити окремі нарости, які свідчать про те, що на кістки було дуже велике навантаження протягом життя. Довгий і тривалий час. В цьому випадку якраз видно, що такі нарости є, і вони свідчать про те, що ця людина практично з коня не злазила. Тобто це був вершник, який дуже великий час провів на коні.

Про це поховання знали ще з початку дев'яностих років минулого сторіччя, - кажуть історики. Коли поруч досліджували інший скіфський могильник - жіночий.

Тетяна Шелеметьєва, старший науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Оці прикраси, які ви бачите, пастове намисто, могло виготовлятися на території Єгипту. І це було предметом імпорту з територій грецьких колоній.

І ось - нарешті дійшла черга до поховання воїна.

Дмитро Никоненко, провідний науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Тобто тут, скоріш за все, постійно проживали якась частина населення, яка, напевно, контролювала переправу через Дніпро. І якраз на Хортиці була така переправа.

Коли експедицію вже мали завершити, історики несподівано наткнулися на схованку. Під кам'яними брилами виявили два списи. Кажуть, подібну зброю в такому стані тут не знаходили років тридцять.

- А так, щоб два цілих списи, вони в комплекті, і вони - в похованні воїна, і мають суто ритуальну функцію. Тут треба ще вивчати, з якими обрядами це може бути пов'язане.

Поліна Петрашина, реставраторка наукового відділу Національного заповідника "Хортиця":

Чому ми зараз їх не розчищаємо повністю? Якщо їх розчистити, вони почнуть розпадатись. Тобто, щоб повноцінно провести реставрацію, ми повинні їх забрати у такому стані і розчистити вже в лабораторних умовах.

Усі знахідки науковці планують ретельно дослідити. Щодо місця самого поховання, із часом, там проведуть реконструкцію і облаштують музейний об'єкт просто неба.