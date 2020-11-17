У Гонконгу відкрили перший парк "коронавірусної ери" - так майданчик назвали власники. Як у китайській автономії облаштували дозвілля в умовах карантину? Дивіться далі.

Оаза серед кам'яних джунглів. Зранку десятки людей збираються тут на заняття з йоги. Цей парк власники назвали "розважальним центром коронавірусної ери". Адже вирішили максимально дистанціювати відвідувачів один від одного.

Стелла Ченг, вчителька:

Тут дуже зручно й можна почуватися в безпеці. Тим паче це не закрите приміщення, усі - на свіжому повітрі.

Для гостей облаштували сотню відокремлених парканами майданчиків. Потрапити в парк не так просто - необхідно заздалегідь придбати на сайті квиток і надати довідку від лікаря. Однак чимало хто готовий виконувати всі вимоги.

Кармен Ченг, вчителька:

Ми надто довго сиділи вдома і тепер нарешті маємо змогу вийти в люди, зустрітися з друзями. Ми сумували за цим.

Вечорами ж у парку показують кіно або проводять концерти. Квитки на такі заходи розкупили ще до відкриття.

Фелікс Танг, адвокат:

У Гонконгу дуже мало кінотеатрів просто неба, цей - один з небагатьох. Я думаю, тут безпечно. Але кількість нових інфікувань знову зростає, тож ми намагаємося бути обережними.

Коли гонконгці говорять про зростання захворюваності, йдеться лише про поодинокі випадки. Напередодні їх в автономії зареєстрували вісім, усі - в мандрівників з Азії, Іспанії та Штатів. Однак влада посилює карантинні заходи, щоб зупинити вже четверту хвилю епідемії. Кафе й ресторани не працюють у нічну пору, за столиками не можна сидіти більш ніж учотирьох. А людей з груп ризику масово тестуватимуть - тим, хто не згоден, загрожує півроку за ґратами. Прибулим із-за кордону слід два тижні пробути на самоізоляції. Однак подорожувати можна лише в робочих справах або з інших важливих причин. Для решти пропонують ще одну розвагу - "польоти в нікуди". Місцева авіакомпанія катає охочих над Гонконгом.

Кріс Бірт, представник компанії Hong Kong Airlines:

Пандемія завдала значного удару по авіаційній галузі. Тож ми хочемо убезпечити наших співробітників від скорочень, а клієнтам дати змогу знову піднятися в небо.

У боротьбі з коронавірусом Гонконг обрав стратегію масового тестування і відстеження контактних осіб. Таке рішення виявилося досить ефективним. За майже рік, доки вирує пандемія, в семимільйонному регіоні зафіксували лише 5 тисяч випадків зараження.