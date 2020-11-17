Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и назначил его преемника. Об этом сообщается в указе главы государства.
Александр Стадник освобожден от должности "согласно поданному им заявлению".
Исполнять обязанности председателя Николаевской ОГА Зеленский назначил Георгия Решетилова.
Ранее Решетилов занимал должность заместителя начальника главного территориального управления юстиции по государственной регистрации - начальника Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил трех руководителей ОГА.
по теме
Причины такого происшествия остаются неизвестными
Компьютерная томография обнаружила у него "ковидную пневмонию"
Наталья Романова боролась с онкологией
Примарні збитки. Прикарпатські чиновники отримували гроші на ремонт об'єктів, які стихія зруйнувала... хіба що на папері. Куди насправді йшли гроші?
Президент наголосив: необхідно підтримати бізнес, який зазнав збитків, та працівників, котрі втратили роботу