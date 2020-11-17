США та Франція закликають Росію прояснити роль Туреччини в урегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху. З такою заявою виступили держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Обидві країни вітають домовленість про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії. Проте роль Анкари в цій угоді їм не до кінця зрозуміла.

Напередодні президент Туреччини спрямував у парламент указ про спорядження миротворців у спільний турецько-російський спостережний центр, хоча в підписаній мирній заяві про участь у місії турків - ні слова.