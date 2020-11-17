США та Франція "не зрозуміли" роль Туреччини у миротворчій місії у Карабаху [ Редактировать ]
США та Франція закликають Росію прояснити роль Туреччини в урегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху. З такою заявою виступили держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Обидві країни вітають домовленість про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії. Проте роль Анкари в цій угоді їм не до кінця зрозуміла.
Напередодні президент Туреччини спрямував у парламент указ про спорядження миротворців у спільний турецько-російський спостережний центр, хоча в підписаній мирній заяві про участь у місії турків - ні слова.
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Напередодні Міністерство оборони РФ заявило про розміщення семи спостережних постів для безпечного проходу російських миротворців у Нагірний Карабах
Проти ночі 10 листопада Азербайджан та Вірменія, за посередництва Росії, підписали угоду про припинення вогню. Згідно з нею, завойовані території невизнаної республіки Арцах відходять Баку.
Раніше Вірменія підписала угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі з першої ночі 10 листопада. За документом, Росія вводить свої війська до регіону як миротворчі.