Ізраїль посилює карантинні заходи. Про це повідомив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу - на своїй сторінці у "Фейсбук". Окрім "червоної зони", комендантську годину запровадять у так званих "помаранчевих" населених пунктах. Там також збільшать контроль за пересуванням.

Натомість в районах з низькою захворюваностю - відкриють школи, ринки та готелі. Для в'їзду до курортних зон вимагатимуть довідку про відсутність Ковіду, отриману не менше ніж за 72 годин до в'їзду. Якщо ж заражень побільшає, послаблення скасують.