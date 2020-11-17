Ізраїль "закручує гайки" карантину [ Редактировать ]
Ізраїль посилює карантинні заходи. Про це повідомив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу - на своїй сторінці у "Фейсбук". Окрім "червоної зони", комендантську годину запровадять у так званих "помаранчевих" населених пунктах. Там також збільшать контроль за пересуванням.
Натомість в районах з низькою захворюваностю - відкриють школи, ринки та готелі. Для в'їзду до курортних зон вимагатимуть довідку про відсутність Ковіду, отриману не менше ніж за 72 годин до в'їзду. Якщо ж заражень побільшає, послаблення скасують.
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