Мобильный 5G-интернет может появится на территории Украины не ранее 2022 года. Об этом сообщает AIN.UA.

Одни из самых больших операторов мобильной связи страны Lifecell и Vodafone заявили, что намеренны сосредоточить свои силы на развитии сетей 4 поколения.

Отмечается, что замедления работы 4G будет противоречить меморандуму, подписанному операторами и правительством, согласно которому 95% населения Украины должны получить доступ к 4G только к концу следующего года.

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