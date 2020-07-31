В Украине 5G-интернет появится не раньше 2022 года, и поначалу он будет только в крупных городах. Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире одного из телеканалов.

Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города.

Он также добавил, что затем, в зависимости от потенциала развития, 5G могут вводить на территории других областей.

Ранее мы писали о том, что в Китае запустили сеть 5G.