Когда в Украине появится 5G [ Редактировать ]
В Украине 5G-интернет появится не раньше 2022 года, и поначалу он будет только в крупных городах. Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире одного из телеканалов.
Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города.
Он также добавил, что затем, в зависимости от потенциала развития, 5G могут вводить на территории других областей.
Ранее мы писали о том, что в Китае запустили сеть 5G.
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