Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях. Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Он отметил эффективность взаимодействия правительства и религиозников еще весной, а потому нужно вновь поспособствать избежанию большим скоплениям людей во время ближайших праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозных праздников: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для наработки совместных шагов по борьбе с пандемией.

Ранее в Украине сократилась загруженность коек для больных COVID-19.