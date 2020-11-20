Шмыгаль призвал церковников помочь в борьбе с COVID-19 [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях. Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.
Он отметил эффективность взаимодействия правительства и религиозников еще весной, а потому нужно вновь поспособствать избежанию большим скоплениям людей во время ближайших праздников.
"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозных праздников: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.
Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для наработки совместных шагов по борьбе с пандемией.
Ранее в Украине сократилась загруженность коек для больных COVID-19.
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