Кабмин сменил главу Минэнергетики [ Редактировать ]
Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Бойко.
Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
По его информации, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:
- о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);
- о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).
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