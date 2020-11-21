Под Львовом прогремел взрыв в COVID-больнице [ Редактировать ]
В пятницу, 20 ноября, в городе Винники возле Львова госпитализируют COVID-больных людей из больницы, где, по предварительным данным, произошел взрыв. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
В эту секунду у нас возникла нештатная ситуация - у Львова есть городок Винники, и там в госпитале проблема с кислородом, и нам надо срочно оттуда забирать 50 больных, находящихся в сложном состоянии.
Позже Садовый обнародовал информацию в соцсетях и объяснил, что речь идет о военном госпитале. Взрыв, по предварительной информации, произошел на заправке для подачи кислорода.
Сейчас в больнице нет возможности поставлять кислород, но есть 60 кислородозависимых больных. Их нужно срочно эвакуировать в другие медучреждения.
Садовый рассказывает, что 30 человек примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации, а еще 12 человек везут в 8-ю больницу.
Ранее сообщалось, что под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию.
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