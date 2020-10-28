На территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате мощного взрыва травмы различной тяжести получили еще 9 человек.

Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Отмечается, что взрыв не повлек за собой возгорания. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Киевской области на газопроводе произошел мощный взрыв. Инцидент случился вблизи города Чабаны.