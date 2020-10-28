Под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию [ Редактировать ]
На территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате мощного взрыва травмы различной тяжести получили еще 9 человек.
Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа.
Отмечается, что взрыв не повлек за собой возгорания. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Киевской области на газопроводе произошел мощный взрыв. Инцидент случился вблизи города Чабаны.
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