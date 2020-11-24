"Эпицентр" снова очутился в центре скандала из-за отношения к клиентам в карантин выходного дня. О неприятной ситуации в магазине написал один из клиентов на своей странице в Facebook. Другие пользователи поддержали негодование и дополнили пост своими отзывами.

"Эпицентр" - вы дно! Да, надо, да срочно, пришлось делать еще вчера онлайн заказ. Сегодня поехал забирать. Паркуюсь, одеваю маску, захожу в двери, холл... Очередь в холе человек 40-50 (в закрытом помещении, конечно, это лучше, чем рынок на открытом воздухе). Стоит парень в центре людей - температуру меряет. То есть, стоит себе в халате парень, а вокруг него люди…

"Дальше (как потом эти люди и сказали) нужно взять талончик. Талончик, мать его, электронной очереди. То есть, не порядок живой очереди (пришел, сказал номер заказа и тебе его вынесли, а пришел - и жди, пока его еще 20 минут будут искать по электронной очереди). Ок, иду к терминалу, и бумага в этом терминале - закончилась", - написал недовольный покупатель.

Как выяснилось, на этом проблемы не закончились.

"Ок, есть номер на табло (запомнил, 185). Жду еще 20 минут. Называют номер, подхожу, выдают, оплата картой.

- Назовите номер заказа!

- Что!? Зачем я вводил этот же номер заказа в терминале?

- У вас нет талончика, надо сверить.

"Как за 40 минут три раза пробить дно, расскажет и покажет - Эпицентр", - в сердцах сказал Леонард.

Отметим, что сотрудники "Эпицентра" под публикацией попросили "уточнить номер заказа, для детального рассмотрения ситуации".

Тем временем в комментариях к посту юзеры указывают и на другие проблемы, которые возникают вокруг работы этого ТЦ.

Во всю трубят, как безопасность важна, а сотрудники спокойно ходят с масками на подбородках и кашляют. Чувака в халате с термометром можно вообще назвать аниматором. Тыкает этим термометром, не всегда попадает на руку даже, а если и попадет - не смотрит на него.

Ранее Степанов возмутился решением "Эпицентра" ввести 72-часовую пятницу.