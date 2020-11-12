"Вводим 72-часовую пятницу": Степанов возмутился решением "Эпицентра" [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов возмутился уведомлением сети гипермаркетов "Эпицентр". Там заявили, что магазин вводит 72-часовую пятницу и планирует работать на выходных.
Во время ежедневного брифинга 12 ноября министр назвал заявление руководства сети фарсом и цинизмом.
"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день ... перед медиками, которые борются за жизни людей", - заявил глава Минздрава Степанов выразил уверенность, что его коллеги из Кабинета министров отреагируют на этот инцидент.
Ранее мы писали о том, что в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.
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