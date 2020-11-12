В четверг, 12 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов возмутился уведомлением сети гипермаркетов "Эпицентр". Там заявили, что магазин вводит 72-часовую пятницу и планирует работать на выходных.

Во время ежедневного брифинга 12 ноября министр назвал заявление руководства сети фарсом и цинизмом.

"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день ... перед медиками, которые борются за жизни людей", - заявил глава Минздрава Степанов выразил уверенность, что его коллеги из Кабинета министров отреагируют на этот инцидент.

Ранее мы писали о том, что в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.