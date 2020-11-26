Неспортивний вердикт. Збірній Україні з футболу зарахували технічну поразку в матчі зі Швейцарією. Хоча той - не відбувся, в УЄФА вирішили - винні в цьому саме підопічні Андрія Шевченка.

Чи справедливо це? І чому Європейська футбольна асоціація ухвалила таке рішення? Розбирався Олександр Васильченко.

Команда була та зіграти не дали. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу розповідає: напередодні горезвісного матчу у Швейцарії у трьох гравців нашої збірної тест на коронавірус показав позитивний результат. Тож головний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл заборонив українцям виходити на поле й відправив усіх на карантин.

Олег Протасов, перший віцепрезидент Української асоціації футболу:

Мы настаивали на том, чтобы швейцарские власти провели еще одно тестирование в день игры и при наличии нужного количества здоровых игроков провести матч, как это в принципе и должно было быть.

Зіграти матч зі Швейцарією можна було б наступного дня - за умови, що збірна України виведе на поле абсолютно новий склад. Але як це зробити за добу? Головний наставник української команди Андрій Шевченко каже: грати можна було і тим складом, який був у Швейцарії. Та справу передали до Апеляційного комітету УЄФА. А там довго думали і зрештою вирішили: матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини Нашої команди, і зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу:

Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество игроков, для того, чтобы играть этот матч, игроков с отрицательными тестами. Мы готовы были провести, решение принимали власти Люцерн, в городе, в котором мы должны были играть.

В Українській асоціації футболу з таким вердиктом категорично не згодні і збираються його оскаржити.

Олег Протасов, перший віцепрезидент Української асоціації футболу:

Мы ждем в ближайшее время официальные бумаги, официальное заключение этого решения и, конечно же, мы будем обращаться в спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы отстоять свои интересы.

Після зарахування технічної поразки підопічні Андрія Шевченка набрали 6 очок і посіли останнє місце в турнірній таблиці своєї групи. Таким чином, у наступному розіграші, якщо рішення УЄФА не змінять, збірна України буде змушена грати в дивізіоні В Ліги націй.