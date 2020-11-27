Дожди и мокрый снег: синоптики предупредили о резкой смене погоды [ Редактировать ]
Погода в Украине, 27 ноября изменится, в связи с приближением атмосферного фронта циклона Tanja и обусловит осадки в западных, северных и немного в центральных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, 27 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт циклона "Tanja" и обусловит осадки в западных, северных и немного в центральных областях.
фото: facebook
Диденко отметила, что и температура воздуха в Украине несколько снизится и в течение дня составит +2°...+7°. А на юге наоборот потеплеет - ожидается +10°...+13°.
В Киеве будет облачно, прохладно, до + 4°, а также возможен дождь.
"Синоптический комфорт существенно ухудшится в воскресенье, когда на нас прыгнет та Tanja и принесет дождь и мокрый снег. Разве что до востока непогода не доберется", - рассказала Диденко.
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Серед основних закликів: не скорочувати шляху через ставки та озера, не залишатися на них у нічний час та не вживати алкоголю. Окремо застерігають любителів зимової риболовлі - не поспішати виходити на лід.
На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине будет идти мокрый снег