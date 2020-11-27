Погода в Украине, 27 ноября изменится, в связи с приближением атмосферного фронта циклона Tanja и обусловит осадки в западных, северных и немного в центральных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 27 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт циклона "Tanja" и обусловит осадки в западных, северных и немного в центральных областях.

фото: facebook

Диденко отметила, что и температура воздуха в Украине несколько снизится и в течение дня составит +2°...+7°. А на юге наоборот потеплеет - ожидается +10°...+13°.

В Киеве будет облачно, прохладно, до + 4°, а также возможен дождь.

"Синоптический комфорт существенно ухудшится в воскресенье, когда на нас прыгнет та Tanja и принесет дождь и мокрый снег. Разве что до востока непогода не доберется", - рассказала Диденко.

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