Фонд государственного имущества пустил с молотка 8 украинских спиртзаводов. Об этом на брифинге сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, общая сумма реализации предприятий достигла 448 миллионов гривен. Получение финансовых средств после приватизации, по плану, превысит эффект от самой приватизации.

Отмечается, что в планах ФГИ состоит проведение еще близ десятка торгов.

Ранее мы писали, что госпредприятие "Укрспирт" начало массовую продажу своих заводов. При стартовой цене 49,57 млн грн его продали за 55,08 млн грн.