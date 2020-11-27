62-летний житель Луцка заставлял детей сниматься в порно. Преступник втирался в доверие к несовершеннолетним, постепенно склоняя их к съемкам неприличных сцен, сообщает internetua.com.

Киберполицейские вышли на след мужчины, который через собственный аккаунт в социальной сети распространял порнографию с участием детей. Оперативники установили, что он имеет отношение и к производству данных материалов.

Читайте также Відомого українського фотографа затримали за зйомки порно із дітьми

Подозреваемый подбирал себе жертв среди малолетних детей и подростков, используя поддельные учетные записи в соцсетях. Постепенно втираясь в доверие к жертвам, преступник склонял их к тому, чтобы дети фотографировались раздетыми и отправляли ему изображения и видео. За это он обещал подарки.

В ходе обысков у подозреваемого изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области родители снимали в порно 3-летнюю дочь.