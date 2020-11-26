Відомого українського фотографа затримали за зйомки порно із дітьми [ Редактировать ]
За зйомки порно з дітьми у Києві затримали відомого фотографа прямо в його студії. Той, за даними слідчих, п'ятдесяти шестирічний чоловік знімав "доросле відео" з неповнолітніми. А ще нібито розбещував дівчаток.
За версією поліції, останньою жертвою затриманого стала 15-річна киянка. Нині фотограф під домашнім арештом, і якщо його провину доведуть - йому загрожує до п'яти років в'язниці.
Мы были с детьми, в компании детей. На нее он винимание обратил. Дал визитку, попросил, чтобы я перезвонила и он сделает фотосессию. Сделал фотосессию. И у этого человека были мысли по отношению к моему ребенку. Он просил ласкать его.
Андрій Нєбитов, начальник ГУ Нацполіції в Київській області:
Підозрюваний використовував орендовані квартири. А також мікроавтобус Віто, який належить його співмешканці. Він переобладнаний для скоєння злочинних дій. Окрім цього, деякі статеві акти він знімав на відео і зберігав на комп'ютері.
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