За зйомки порно з дітьми у Києві затримали відомого фотографа прямо в його студії. Той, за даними слідчих, п'ятдесяти шестирічний чоловік знімав "доросле відео" з неповнолітніми. А ще нібито розбещував дівчаток.

За версією поліції, останньою жертвою затриманого стала 15-річна киянка. Нині фотограф під домашнім арештом, і якщо його провину доведуть - йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Мы были с детьми, в компании детей. На нее он винимание обратил. Дал визитку, попросил, чтобы я перезвонила и он сделает фотосессию. Сделал фотосессию. И у этого человека были мысли по отношению к моему ребенку. Он просил ласкать его.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ Нацполіції в Київській області: