В Днепропетровской области супруги снимало видео порнографического характера с участием своей 3-летней дочери и распространяли его в интернете.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"38-летний мужчина, житель Вольногорска, и его жена для изготовления видеопродукции порнографического характера совершили развратные действия в отношении собственной 3-летней дочери. Они снимали это на камеру, после чего размещали фото и видео ребенка в интернете", - говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у супругов девять слип-пакетов с каннабисом общей массой более 63 г, которые мужчина приобрел и хранил для собственного употребления. По данному факту ему инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса ( "незаконное приобретение, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта").

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении супругов за развращение малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч. 2 ст. 156 и ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса).

В данное время продолжается судебное разбирательство уголовного производства.

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