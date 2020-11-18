Банды из пяти человек изготовила более тысячи порнороликов с участием детей Источник: Национальная полиция Украины

В Днепре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних и создании детской порнографии. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

Мужчина был членом банды из пяти человек, которая изготовила более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера с участием детей. Созданный контент продавали в Интернете.

Все извращенцы задержаны. От их действий пострадали пять детей в возрасте от 10 до 14 лет.

В ходе обыска в логове у педофила были найдены изъяты вещественные доказательства. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса.

Растлителя отправили в СИЗО без права внесения залога.

С начала года в Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже передали дела восьми из них.

Ранее сообщалось, что в Запорожье живодеры снимали порно с замученными животными.