В Днепре задержали педофилов: снимали и продавали детское порно (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних и создании детской порнографии. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.
Мужчина был членом банды из пяти человек, которая изготовила более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера с участием детей. Созданный контент продавали в Интернете.
Все извращенцы задержаны. От их действий пострадали пять детей в возрасте от 10 до 14 лет.
В ходе обыска в логове у педофила были найдены изъяты вещественные доказательства. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса.
Растлителя отправили в СИЗО без права внесения залога.
С начала года в Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже передали дела восьми из них.
Ранее сообщалось, что в Запорожье живодеры снимали порно с замученными животными.
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