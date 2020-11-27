Средняя зарплата выросла до максимума: сколько получают украинцы [ Редактировать ]
В октябре, по сравнению с сентябрем, средняя зарплата в Украине выросла на 1,5%. Сумма ее теперь составляет 12 174 гривен, что является максимумом с начала года, свидетельствуют данные Госстата.
При этом с учетом инфляции реальная зарплата выросла за год на 10,6%, номинальная - на 13,5%.
Самые высокие зарплаты - в Киеве - 17 494 гривен, а самые низкие - в Черновицкой области - 9 926 гривен.
В среднем зарплаты по регионам находятся в диапазоне 10-11 тысяч гривен.
Больше всего зарабатывают работники финансовой и страховой сфер - 20 511 гривен, меньше всего - временное размещение и организация питания - 6 960 гривен.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что зарплаты медиков в 2021 году должны стартовать от 22 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что Кабмин отказался повышать минимальные зарплаты учителям.
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