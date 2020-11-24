Кабмин отказался повышать минимальные зарплаты учителям [ Редактировать ]
Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.
Документ обнародован на Правительственном портале.
Постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действие постановления отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".
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