Денег в госбюджете-2021 не хватит на вакцинацию от COVID-19 [ Редактировать ]
Заложенных в госбюджете денег на 2021 год недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.
В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.
Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.
"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.
Кроме того, бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.
Ранее сообщалось, что Степанов выступит с отчетом по коронавирусу.
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