Заложенных в госбюджете денег на 2021 год недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.

В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.

Кроме того, бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.

Ранее сообщалось, что Степанов выступит с отчетом по коронавирусу.